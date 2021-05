Lazio, caso tamponi: le motivazioni della Corte Federale d'Appello

Sul sito ufficiale della Figc sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello sul caso tamponi in cui è coinvolta la Lazio. Lo scorso 30 aprile il dispositivo aveva rideterminato in 12 mesi l’inibizione al presidente Claudio Lotito, lasciato invariate (sempre a 12 mesi) le inibizioni per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e portato da 150 mila a 200mila euro l’ammenda a carico della società. Ora il club biancoceleste ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Di seguito la sentenza integrale.

Pubblicato il 7/05

