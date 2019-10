Lazio e Caicedo ancora insieme: un rinnovo con la regia di Inzaghi

Ha rinnovato, si è legato alla Lazio per altri tre anni, il suo nuovo contratto scadrà nel 2022. Felipe Caicedo c’è, ha scelto di proseguire la sua carriera in biancoceleste, una scelta ponderata, dopo una prima parte di mercato passata in lista di sbarco: già perché l’ecuadoriano non avrebbe disdegnato una ricca offerta da Dubai, luogo prediletto dalla famiglia dell’attaccante; il club dal canto suo avrebbe accolto volentieri una plusvalenza vista la scadenza a giugno 2020. Da Dubai, però, non si è palesato nessuno. Si era fatto vivo il Boca per sostituire il partente Benedetto, pronto a offrire 10 milioni alla Lazio e un contratto da due milioni a stagione a Felipe. Pure il Galatasaray aveva bussato alle porte di Lotito, ma entrambi i club non hanno sedotto né Caicedo e tantomeno la moglie che fa parte del suo entourage. Col passare dei giorni, nella testa della famiglia si è fatta sempre più strada l’ipotesi permanenza e la stessa Lazio, su indicazione di Inzaghi, ha deciso di confermare il suo attaccante. Simone è un grande estimatore del Panteron, lo ha protetto anche dopo la famigerata partita di Crotone, dopo l’errore fatale per la Champions davanti a Cordaz. Lo ha aspettato e Caicedo lo ha ripagato nella stagione scorsa, diventando protagonista, risultando il miglior attaccante di scorta della Serie A, segnando otto gol in campionato.

AVVIO - Inzaghi non ha voluto sentire ragioni, ha sempre pensato che Felipe fosse il giocatore ideale per completare il reparto d’attacco della Lazio, il calciatore in grado di integrarsi al meglio sia con Immobile che con Correa. Il rinnovo è figlio anche dell’allenatore che ora può davvero sorridere dopo l’annuncio ufficiale della società.. Inzaghi ci ha parlato a lungo in estate, quando Caicedo non sembrava convinto di restare, lo ha fatto sentire al centro del progetto tecnico, lo ha coccolato e fatto sentire importante, gli ha garantito spazio e minutaggio. Promessa mantenuta perché in questo avvio di stagione, l’ex Manchester City ed Espanyol è uno dei protagonisti. È partito forte. A Ferrara solo il palo gli ha negato il gol, ha faticato in Romania, ma contro Parma, Inter e Genoa ha brillato. Ha segnato nell’ultima uscita di campionato, un gol molto simile a quello realizzato a marzo nel derby. Contro i nerazzurri era stato probabilmente il migliore dei biancocelesti, aveva giocato contro tre titani come De Vrij, Godin e Skriniar, aveva saputo metterli in difficoltà, offrendo a Correa una palla d’oro per il pareggio. Partirà dal primo minuto anche contro il Rennes, cerca il suo primo gol in Europa, sarebbe il modo migliore per festeggiare il rinnovo. La Lazio e Caicedo hanno scelto di continuare insieme e contro i francesi la prima occasione per dimostrare che è stata la decisione giusta.

Pubblicato il giorno 1/10/2019 alle ore 20:00

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME

LAZIO, UFFCIALE IL RINNOVO DI CAICEDO

LAZIO, LOTITO: "NOI COMBATTIAMO IL RAZZISMO"