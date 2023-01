Lazio, ecco le condizioni Radu e i tempi di recupero: il comunicato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Questa mattina Stefan Radu si è recato in Paideia per sottoporsi a degli esami clinici e strumentali, a causa di un infortunio accusato nel corso dell'allenamento di giovedì. Il terzino rumeno ha accusato una lesione di primo/secondo grando alla coscia sinistra che lo costringerà a stare fuori per circa un mese. Di seguito il comunicato della Lazio.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra.Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero".