Lazio, il Besiktas annuncia Immobile: ecco il video di presentazione

Ciro Immobile è un nuovo giocatore del Besiktas. Lo conferma il video pubblicato sui social dal club turco, dove si vedono alcune immagini dei gol dell'ormai ex capitano della Lazio (senza però far vedere ancora il volto). In sottofondo si sente il suo nome esclamato allo stadio dal tifo biancoceleste che rimbomba. In bio invece si vedono le emoji della corona, ovviamente per il 'King'. Di seguito il filmato di presentazione.