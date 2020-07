Lazio, Inzaghi in conferenza: "Guardiamo avanti, dobbiamo fare i punti Champions"

La Lazio perde ancora. Stavolta la squadra biancoceleste era riuscita a trovare il vantaggio con Luis Alberto, poi il Sassuolo ha rimontato con Raspadori e Caputo. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa ha analizzato il momento difficile dei suoi.

Cosa avete sbagliato nella sosta?

"Niente, ci siamo attivati come tutti con i vincoli che avevamo. Eravamo soddisfatti insieme allo staff. Poi purtroppo negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto delle problematiche che hanno rallentato la nostra crescita e la necessità di avere cambi tra una partita e l'altra. Con tutte queste partite ravvicinate, bisogna avere la lucidità per fare le scelte giuste. I ragazzi infatti le stanno sbagliando".

Come ci si rialza?

"Il momento è delicato, non siamo abituati a fare tre sconfitte di fila. Non si molla, dobbiamo guardare avanti e ricompattarci. Abbiamo due trasferte consecutive, una mercoledì a Udine e l'altra dopo cinque giorni in casa della Juventus. Bisogna essere bravi a fare i punti che mancano alla Champions".