Lazio, Jony: "Inzaghi mi sta provando a centrocampo. Senza tifosi sarà difficile"

Il ritiro della Lazio sta per volgere al termine. Manca poco al termine della preparazione dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore ed allora si possono iniziare a fare i primi bilanci di questa pre-season. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Jony per parlare della preparazione e non solo. Queste le parole del numero 7: "La seduta mattutina è andata bene. Il mister mi sta provando come mezzala e cerco di farlo al meglio e di fare quello che mi chiede Inzaghi. Quale posizione preferisco? E' uguale, l'importante è aiutare la squadra".

IL RITIRO - "Penso che venire qua ad Auronzo sia ottimo per fare la preparazione. Nell'amichevole di domani dobbiamo fare di tutto per vincere e fare ciò che abbiamo provato in allenamento. Ora la forma fisica è molto importante, ma non dobbiamo dimenticarci la palla ed il feeling con questa. I miei compagni che parlano la mia stessa lingua mi hanno aiutato molto durante il mio inserimento in squadra. E' molto importante per un giocatore inserirsi bene. Per Pepe è più facile inserirsi visto che ha già giocato in Italia e conosce la lingua. Escalante è un bravo ragazzo ed aiuta molto gli altri a sua volta. Cerchiamo di aiutarlo per apprendere subito i concetti del mister".

ANNATA DIFFICILE - "Questo è stato un anno difficile per me: squadra nuova, campionato nuovo e ruolo nuovo, ma mi sono impegnato al massimo e spero di migliorare ancora durante questa stagione. Quest'anno giocheremo la Champions e dobbiamo sfruttare questa opportunità. Prima giocavo come esterno alto, senza responsabilità difensive. Con la Lazio ho imparato anche a difendere anche se è stato molto difficile. Mi piace molto il campionato italiano, credo sia cresciuto molto. Molti giocatori di caratura mondiale vogliono venire a giocare qui".

TIFOSI - "Nel finale di stagione ci è mancato molto il nostro pubblico. Prima del lockdown eravamo in um momento ottimo, pieni di fiducia. Sarà difficile ora ricominciare senza tifosi, ma dobbiamo essere pronti perché non sappiamo quando potranno tornare. Ho un bel ricordo di Cagliari, dove giocheremo la nostra prima partita effettiva. Il mio assist per Caicedo è stato utile per la vittoria lo scorso anno".

