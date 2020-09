PRIMAVERA - Lazio, altra vittoria con il Nuova Florida: decide ancora Tare

Termina 3-2 l'amichevole disputata ad Ardea dalla Lazio Primavera di Leonardo Menichini contro il Team Nuova Florida, formazione militante nel campionato di Serie D. Per i biancocelesti a segno Czyz al 36esimo di gioco, Adeagbo al 55esimo e infine Tare al 72esimo. Un gol quello del classe 2003 che è poi risultato decisivo per il risultato finale. Per lui è la seconda marcatura dopo quella segnata al Flaminia Civita Castellana.

