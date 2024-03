Lazio - Juventus, via alla vendita dei tagliandi per il match di campionato: tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

Udinese, Frosinone e poi la Juventus in casa. Sono questi i prossimi impegni della Lazio di Maurizio Sarri che il prossimo 30 marzo alle 18.00 ospiterà la squadra di Allegri all'Olimpico. In merito alla sfida contro i bianconeri ecco tutte le info utili sulla vendita dei tagliandi che inizierà martedì 12 marzo dalle 16.00.

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedì 12 marzo verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato in casa contro la Juventus, in programma sabato 30 marzo alle ore 18:00.

PRELAZIONE

1) PRELAZIONE PER TUTTI GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO UNDER 14

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto ridotto under 14 nel seguente periodo:

- fino alle ore 24:00 di giovedì 14 marzo

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull’abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

- ABBONAMENTO TRADIZIONALE CARTACEO - CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

Il tifoso verificando il codice prelazione recupererà il seguente numero: 000000001073304

Per poter effettuare l’acquisto dovrà inserire invece il seguente numero: 000001073304

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di venerdì 15 marzo.

2) VENDITA LIBERA

- fino alle ore 18:00 di sabato 30 marzo

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

3) VENDITA VINCOLATA DELLA CURVA MAESTRELLI (escluso la prelazione aquilotti)

Per la prima settimana di vendite fino alle ore 24:00 di martedì 19 marzo, la Curva Maestrelli sarà acquistabile solo dai possessori delle Fidelity Millenovecento e Eagle Card. Dal giorno 20 marzo sarà in vendita libera senza alcun vincolo.

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla vendita della Curva Maestrelli, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull’abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

- FIDELITY MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- EAGLE CARD - CODICE EAG...

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA".