Lazio, Luis Alberto difende Armini: "Quello che è successo in allenamento può capitare" - FT

Ha subìto un duro colpo nell'allenamento di oggi e la sua presenza contro lo Spezia è in dubbio. Luis Alberto però, tramite un post su Instagram, ci ha tenuto a difendere il suo compagno Armini, autore del fallo sullo spagnolo durante la partitella: "In allenamento tutti diamo il massimo e ciò che è successo oggi con Armini è qualcosa che può capitare in questi casi." - scrive il 'Mago' - "In nessun caso ha avuto l'intenzione di farmi male e per questo vi chiedo rispetto per lui e che non pubblichiate più messaggi negativi nei suoi confronti. Siamo entrambi giocatori della Lazio e vi chiedo per favore di avere per lui la stessa considerazione che avete per me". Puntuale anche la risposta del giovane difensore: "Grazie mago, sei una persona e un compagno di squadra straordinario. Forza che sabato bisogna vincere".

Pubblicato il 31/03