Lazio, Luis Alberto: "Lopetegui mi stima, vediamo cosa succede..."

Il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto è sempre più teso e incerto, tra una stagione di alti e bassi e ipotesi di futuro che si rincorrono dall'Andalusia. Lo spagnolo non ha gradito le parole di Lotito ("nel calcio non mancano i giocatori") e da lì in poi continua a strizzare l'occhio al Siviglia. Anche oggi, subito dopo aver preso parte ad un evento benefico a Coria del Río, ha esaltato il suo rapporto con Julen Lopetegui, tecnico dei Nervionenses: "L'ho avuto più volte in Nazionale e so come lavora, mi piace. Penso che sia un allenatore che conosce le mie caratteristiche. Futuro? Bhe, vedremo cosa succede, al momento ho ancora un contratto con la Lazio", rivela a Canal Sur Television. La richiesta della Lazio per il cartellino del Mago resta ferma a 30 milioni di euro, una cifra ritenuta esosa dal club andaluso che intanto incassa, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l'ennesimo apprezzamento di Luis Alberto.

Pubblicato il 28 giugno alle ore 23:35