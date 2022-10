Lazio, Milinkovic: "Vogliamo continuità. De Bruyne è il numero uno, ma..."

La Lazio c'è e non molla, anzi, sprigiona tutte le proprie qualità contro il Midtjylland e vince per 2-1 in rimonta. Prima Milinkovic che da vero leader accorcia le distanze, poi la classe e l'esperienza di Pedro che trova la rete che profuma di successo. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Sergej Milinkovic-Savic: "La partita sapevamo che fosse difficile, siamo equilibrati, ci mancava una partita così e andare al primo posto al girone e dare continuità. E’ brutto se abbiamo avuto una partita così e rialzarci ma da lì siamo ripartiti. Non voglio accettare che serviva una partita per accendere i cervelli e dare il massimo. Se adesso siamo partiti da lì è importante dare continuità, testa bassa e pedalare. Come ha detto il mister non è che dopo una partita siamo tutti contenti, dobbiamo dare continuità, partita per partita e lavorare. De Bruyne è un numero uno e rimane per me sempre numero uno, io mi alleno cerco di migliorarmi e cerco di fare il mio. E' bello essere dietro di lui, per me è al primo posto e dopo c'è tanto spazio per avere un secondo Dio".

Pubblicato il 27.10