Lazio, Nesta: "Divisa simile alla mia. Scudetto? Dipende da Juve e Inter"

C'era anche uno spettatore d'eccezione ieri per Lazio - Napoli. In Tribuna Montemario, infatti, era presente anche Alessandro Nesta. L'attuale allenatore del Frosinone ed ex difensore biancoceleste è andato all'Olimpico per vedere le gesta della squadra dell'ex compagno Inzaghi. Intercettato da Il Messaggero a fine partita, l'ex numero 13 ha parlato della maglia con cui i capitolini sono scesi in campo. Un chiaro omaggio a quella indossata anche da lui nel 1998/99. Nesta ammette: «La divisa è molto simile a quella del nostro scudetto, dovrei vederla da vicino. Se la Lazio ce la può fare per lo Scudetto? La nostra era una squadra veramente forte. Bisogna vedere cosa succederà più avanti, non solo per la Lazio, ma anche per Juventus e Inter».

