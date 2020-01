Lazio, record di punti nel girone d'andata. E se batte il Verona...

La Lazio di Simone Inzaghi non si ferma più. Il club biancoceleste macina record su record. La vittoria sul Napoli fa salire ancora le aquile che accorciano sull'Inter e vanno al giro di boa del campionato con 42 punti in cascina. Un record assoluto per i capitolini che al massimo si erano fermati a 39 due anni fa, sempre con Inzaghi in panchina, e nel 1973/74 (equiparando la classifica con i 3 punti a vittoria e non i 2 come allora, ndr). Come sottolinea Lazio Page, Lulic e compagni hanno stabilito un nuovo record e possono anche migliorarlo. Il 5 febbraio, infatti, la Lazio deve recuperare il match con il Verona, posticipato per la finale di Supercoppa Italiana. Vincendo o pareggiando si salirebbe a 45 o 43 punti e sarà quello il nuovo primato assoluto della prima squadra della Capitale.

