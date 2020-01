Lazio - Napoli, i numeri del match: Milinkovic è ovunque, Lulic aspirapolvere

La decima vittoria consecutiva della Lazio è arrivata contro una squadra forte e che si sta ritrovando. È stato un match equilibrato, in cui il Napoli è uscito fuori alla distanza: nel primo tempo è stata la squadra di Inzaghi a dominare il gioco, mentre nella ripresa gli ospiti hanno preso possesso del campo. Guardando i numeri, però, il dominio territoriale degli azzurri è stato sterile: il 59% di possesso palla e il maggior numero di passaggi effettuati non hanno portato a grossi pericoli per la porta di Strakosha. Se si esclude il palo di Zielinski, le occasioni da gol sono le stesse. Anzi, la Lazio ha calciato due volte in più verso la porta (6 contro 4).

DOMINIO SERGEJ - Il dato più rilevante è senza dubbio quello relativo ai chilometri percorsi dai biancocelesti:118.284. È il record degli ultimi due campionati. In testa ai giocatori della Lazio c'è Milinkovic: il Sergente ha percorso 12.739 chilometri, tenendo una velocità media (8.7 km/h) impressionante, anche considerando la sua stazza. Molto bene anche Lulic, che nei momenti di difficoltà ha saputo dare una grossa mano alla squadra in fase di ripiegamento. Il capitano non solo ha chiuso il match con il maggior numero di dribbling effettuati (4), ma è in testa anche nella statistica relativa ai palloni recuperati (10).

(per le statistiche e i numeri si ringrazia Lazio Page)