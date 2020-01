Lazio, Inzaghi supera Eriksson e ora insegue Mancini, Allegri e Conte

Dopo averlo eguagliato meno di una settimana fa, Simone Inzaghi supera il maestro Sven Goran Eriksson. La sua Lazio batte il Napoli e porta a casa la decima vittoria consecutiva in campionato. Assoluto record per i biancocelesti visto che, in 120 anni di storia, non era mai successo prima che la squadra riuscisse a vincere dieci match di seguito. Un primato che lo porta ancora di più nell'elite degli allenatori e che ora gli permette di guardare oltre. Meglio del piacentino, infatti, hanno fatto solo in sei. Il record assoluto è dell'Inter di Mancini della stagione 2006/07. Nell'anno post Calciopoli, i nerazzurri riuscirono a vincere 17 gare consecutive. Si è fermata a 15, invece, la Juventus di Allegri nel 2015/16. Il toscano si è spinto fino a 12 nel 2017/18 eguagliando quanto aveva fatto Conte, sempre sulla panchina bianconera, nel 2013/14. Sono arrivati a 11,invece, il Milan di Sacchi nel 1989/90 e la Roma di Spalletti nel 2005/06. Sabato all'Olimpico arriva la Sampdoria e chissà se le aquile continueranno e allungheranno la striscia provando ad agganciare rossoneri e giallorossi?

LAZIO - NAPOLI, I NUMERI DEL MATCH

LAZIO, MIGLIOR DIFFERENZA RETI DEL CAMPIONATO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche