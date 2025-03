Lazio, Pedro in conferenza: "Vittoria fondamentale. Quel pallone era pesantissimo"

TUTTOmercatoWEB.com

Il suo gol ha deciso la partita contro il Milan. La sua freddezza si è rivelata decisiva per regalare alla Lazio i tre punti, calciando alla perfezione il rigore che è valso la vittoria. Dopo il triplice fischio,Pedro Rodriguez è intervenuto così in conferenza stampa:

Pesano ancora questi palloni?

"Questi palloni sono sempre pesanti, ma ero fiducioso. Sono contento per i tre punti, la vittoria, ma anche per la prova della squadra. In questo stadio è sempre complicato giocare".

Cosa manca per diventare grandi?

"Dobbiamo migliorare nel concretizzare le occasioni. Nel gioco produciamo bene, ma dobbiamo trovare fiducia davanti alla porta. Anche nelle altre partite abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a far gol. Si può migliorare su questo".

Come vivi il partite dalla panchina?

"Difficile a volte entrare, leggere la partita, ma sono contento e cerco di entrare sempre al meglio. Questa è una squadra giovane che sta crescendo tanto, i giocatori stanno acquisendo fiducia. Questo è un passo importante per andare avanti in futuro. Ci vuole tempo, non sempre c'è, ma la squadra sta lavorando bene".

Può essere la svolta caratteriale della squadra questa sera?

"Non lo so. Questa vittoria è importante, ci dà fiducia, soprattutto ora che andiamo in Europa dove vogliamo fare un'altra bella prestazione. Non era facile fare questa partita, soprattutto quando non hai vinto negli scontri diretti. Farlo è molto importante per la squadra".

Il rinnovo?

"Dobbiamo parlare come sempre, vedere che cosa vuole fare la società e parlare. Io sto bene qua, loro sanno la voglia che ho di restare in questa squadra. Voglio essere una soluzione, non un problema. Vediamo se loro hanno voglia di avermi come soluzione, a quel punto sono contento di restare qua".

Le proteste contro gli arbitri?

"Vogliamo andare avanti e vincere, a volte le decisioni arbitrali non aiutano, ma non è utile protestare, abbiamo già preso molti cartellini gialli. Non fa la differenza".

Che consiglio daresti ai tuoi compagni prima dell'Europa?

"Direi di lavorare di provare a segnare di più, le squadre davanti a noi producono meno ma segnano di più. Dobbiamo andare avanti così, fare una bella prestazione ed è questo che ti porta a fare il salto di qualità".

Pubblicato il 2 marzo