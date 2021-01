Lazio, rinnovo Inzaghi: ultimi dettagli prima della firma

Sono giorni decisivi questi per il rinnovo di mister Inzaghi. La trattativa tra il tecnico della Lazio e il patron Lotito va avanti da tantissimo tempo ma adesso sembra essere arrivato il momento decisivo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la firma potrebbe arrivare già in questa settimana e precisamente tra le due trasferte di Bergamo. L'offerta è ormai nota: un rinnovo per tre anni con un aumento dell'ingaggio fino a 2,4 milioni di euro più bonus legati a obiettivi come la qualificazione in Champions. Inzaghi si legherebbe così alla Lazio fino al 2024 sedendo in panchina per otto anni consecutivi, tantissimo tempo se soprattutto in tempi odierni. Importante è anche la questione legata allo staff di lavoro del mister: il vice Farris. gli assistenti Cecchi e Rocchini, il preparatore Ripert e il match analyst Cerasaro: non è infatti prevista nessuna clausola rescissoria per l'allenatore tutelato proprio dal triennale.

