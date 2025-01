Lazio, Sarzanini: "Ibrahimovic? Può essere un jolly. Conosciamo Lotito, non fa aste..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non sfrutta al meglio la gara contro il Como per rialzare la testa dopo il derby perso. Una squadra stanca, con poche energie, che domenica 19 alle 18 affronterà il Verona al Bentegodi. Di questo abbiamo parlato con il giornalista Enrico Sarzanini, direttore de LaCapitale.it, nel nostro consueto appuntamento settimanale:

"La squadra è un po' stanca in questo momento, perché qualche giocatore ha dovuto fare gli straordinari. Abbiamo chiesto gli straordinari a Guendouzi, Rovella... è chiaro che un po' la stanchezza si fa sentire. Poi con l'uomo in meno è diventato più complicato contro una squadra molto fisica e lo ha dimostrato anche contro la Roma, una squadra tosta, che non molla. Questo è un campionato dove la corsa, il fisico, l'atleticità contano tantissimo. Però non bisogna disperare, l'ultima giornata alla fine non ti ha creato nessun tipo di danno a livello di classifica, certo non devi perdere l'altro terreno. Adesso arriva un periodo molto complicato in cui ci saranno tante partite. Ed ecco qua che però per fortuna a Verona già torneranno una serie di giocatori che comunque sono fondamentali per questa squadra.

Ibrahimovic? Ho letto qualcosa. Mi dicono che sia un giocatore che potenzialmente può dare tanto. La scuola Bayern Monaco comunque è una scuola importante che forgia dei campioni di un certo livello. Per fortuna già conosce il nostro campionato. Con Baroni questo ragazzo può fare buone cose. È un ottimo rinforzo anche a livello numerico, se vogliamo. E poi è un po' un jolly da quello che ho letto. Quindi mi sembra un calciatore che si possa adattare a diversi ruoli. Fazzini? Il problema è che ci sono molte società nemmeno troppo corrette. La Lazio è arrivata prima su questo giocatore, ma quando si inseriscono altre squadre che magari hanno la possibilità di offrire economicamente cifre superiori... Lotito non fa mai aste, che oltretutto non fanno bene e quindi ha mollato la presa e ha puntato su quest'altro giocatore".