Lazio, Tare: “Abbiamo vinto tante battaglie, non la guerra. Scudetto? Non ci riguarda” - VD

A margine della consegna del Premio Bigiarelli 2020 ad alcuni rappresentanti della dirigenza della Lazio, il ds Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Spero di vivere altri 120 anni nello stesso modo in cui stiamo trascorrendo questo periodo. Nello stesso periodo, c’è sempre il rischio di perdere tutto quello che abbiamo. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra e continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Siamo solo a metà strada, è tutto bello ma solamente la fotografia del momento. Abbiamo vinto tante battaglie, ma non la guerra. Dobbiamo essere consapevoli di aver fatto qualcosa di straordinario, ma cercare di portarlo fino in fondo. La guerra è lo Scudetto? Questi discorsi non mi riguardano. Sognare è bello, ma da professionista cerco di camminare coi piedi per terra, non volare. Napoli? Vincere significherebbe aver battuto un’altra grande del campionato e aver dato continuità al record a cui siamo già arrivati. Obiettivo? È la Champions, l’abbiamo sempre detto, non dobbiamo mai perderla dagli occhi. Una volta raggiunto l’obiettivo, se stiamo a tre-quattro-cinque partite dalla fine del campionato combattendo per qualcos’altro, allora non ci nasconderemo. Ma prima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Pubblicato il 9/01 alle 10:45