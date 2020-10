Lazio, Tare: "Vinciamo per dare continuità. Con Pereira il mercato è chiuso"

Pochi minuti ancora al calcio di inizio tra Lazio e Atalanta, match valido per il recupero della prima giornata di campionato. Nel pre-gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche il ds biancoceleste Igli Tare: "Siamo solo all'inizio, quella di oggi è una partita che rispecchia due realtà vere del nostro campionato. Veniamo dalla vittoria di Cagliari che ci dà una grande spinta per il proseguo. Stasera cercheremo di vincere per dare anche continuità ai punti in classifica, sapendo però che giochiamo contro una squadra in buona salute.

MERCATO - "Penso che la squadra sia più lunga e anche più forte per quello che ho visto. Abbiamo bisogno di tempo per gli inserimenti, ma sono giocatori che possono aiutare la squadra. Con l'arrivo di Pereira di domani il mercato può considerarsi chiuso. Abbiamo aggiunto 6 inserimenti".