Lega Serie A, ipotesi doppia ripartenza: il 13 giugno recuperi, il 20 tutti in campo

Sembra emergere un orientamento preciso in Lega Serie A per quanto riguarda la ripartenza del campionato: tutte le squadre devono farlo nelle stesse condizioni. Alla vigilia dell'Assemblea che dovrà approvare la proposta da presentare giovedì al ministro dello Sport Spadafora, l'idea è quella di sfruttare il weekend del 13 giugno per i 4 recuperi della 25esima giornata. A quel punto, con tutte le squadre con alle spalle 26 partite, si ripartirebbe nel weekend del 20 giugno con la 27esima giornata.

CALENDARIO E DIRITTI TV - Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma sarebbero così le prime 4 sfide. Poi dal 20 giugno scenderebbero in campo tutti e 20 i club, con l'obiettivo di rispettare la scadenza del 2 agosto, nonostante il prolungamento della data limite del campionato al 20. Domani in Lega si parlerà anche di diritti televisivi, a maggior ragione dopo la proposta di Spadafora di trasmettere in chiaro una 'diretta gol' per evitare assembramenti di tifosi.

Pubblicato il 25/5/20 alle ore 19:29