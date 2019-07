Lotito: "Menichini allenerà nel settore giovanile della Lazio"

CALCIOMERCATO LAZIO - "Non si dovrà più ripetere una stagione come quella passata, ma obiettivamente ad agosto eravamo tutti convinti di avere allestito una rosa di livello che potesse lottare per i play off. La nostra intenzione è sempre stata quella di allestire organici forti, di livello. Non sempre le cose sono andate come speravamo, i pareri degli addetti ai lavori e dei tifosi sulla squadra che avevamo costruito circa un anno fa erano lusinghieri. Alzi la mano chi pensava avessimo rischiato di retrocedere". A parlare così è Claudio Lotito che ai microfoni di Tuttosalernitana.com ha commentato la stagione della Salernitana e il futuro del club dopo l'arrivo di Gian Piero Ventura. Il patron biancoceleste ha svelato anche il futuro di Menichini, che ha allenato i granata nello spareggio salvezza vinto con il Venezia. Il mister proseguirà la sua avventura alla Lazio: "Con Menichini è un discorso diverso, non mi sentirei di parlare di ingratitudine perché allenerà nel settore giovanile della Lazio. Abbiamo avuto un confronto, ha casa a Viterbo e logisticamente è anche una soluzione più comoda. Quanto al direttore sportivo, sapete benissimo che ci sarà sempre una parte di pubblico a cui non starà bene qualcosa. Fabiani chiaramente ha la nostra fiducia. Quest'anno farà cose diverse, per l'allestimento della squadra ci siamo affidati ad un allenatore come Gian Piero Ventura che sarà responsabile dell'area tecnica. Non si prende un mister di questa esperienza per accontentarsi". Menichini quindi allenerà nel settore giovanile capitolino e potrebbe essere il nuovo allenatore della Primavera. Già nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che l'ex allenatore dei campani potesse essere il successore di Bonacina. Dopo le parole di Lotito le probabilità che possa guidare le giovani aquile appena promosse in Primavera1 aumentano sensibilmente.



