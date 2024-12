MIXED ZONE - Provedel: "Arbitraggio? Seguiamo il mister. E sui tifosi dico che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.t

Ivan Provedel, al termine di Parma-Lazio, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in sala stampa. Ecco le sue parole:

"Abbiamo pagato, fa parte del giorno. Alla fine vince chi la mette più volte dentro rispetto all'altro, e loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori. Noi non l'abbiamo fatto, quindi questo è il risultato".

La reazione della Lazio: dobbiamo ripartire da lì?

"Noi dobbiamo partire solo ed esclusivamente dallo spirito, dalla prestazione da quanto ci chiede il mister. E farlo nel modo migliore possibile. L'abbiamo fatto anche oggi, ma purtroppo hanno fatto la differenza alcuni dettagli che hanno portato a questo risultato. Noi dobbiamo sempre uno spirito impeccabile e cercare di essere più concreti possibile. Oggi non è stato così, ma fa parte anche del nostro percorso di crescita".

Nello spogliatoio c'è qualcosa da recriminare nei confronti dell'arbitraggio?

"Noi seguiamo il mister in tutto e per tutto, ma non ci mettiamo d'accordo su cosa pensare. Semplicemente, l''arbitro è qui per applicare il regolamento e basta: se gli altri hanno fatto più gol di noi, vuol dire che sono stati più bravi, non per l'arbitro".

Lazio fa più fatica con le più piccole, che si difendono...

"Lo vedremo. Sicuramente noi scendiamo sempre in campo per vincere. Nel calcio di oggi si può vincere e perdere con chiunque, non ci sono squadre piccole per cui il risultato è scontato. Noi ce la giochiamo a viso aperto con tutti, continueremo a farlo nelle prossime partite".

Un commento sui tifosi?

"Non posso dir niente, sono encomiabili. Sentiamo il loro calore, a maggior ragione siamo dispiaciuti per non avergli dato una vittoria".

Pubblicato il 01/12