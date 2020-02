MOVIOLA - Lazio - Bologna, Abisso senza errori ma grazie al Var...

Termina con il successo della Lazio il 9 incrocio tra Rosario Abisso e i biancocelesti. Il dato si aggiorna così a 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Senza sbavature la prestazione del direttore di gara della sezione di Palermo, coadiuvato sopprattutto dal Var che segnala le irregolarità nei due gol del Bologna. A seguire, ecco gli episodi disciplinari più importanti del match:

PRIMO TEMPO

4' - La prima ammonizione della gara è per Bani che stende Correa al limite dell'area proprio sotto gli occhi di Abisso.

11' - Giallo anche per Schouten, che trattiene Lucas Leiva dopo aver perso palla: corretta anche qui la valutazione dell'arbitro.

30 ' - Ritmi molto alti e tanti contrasti: Abisso finora sembra avere a pieno il polso della situazione.

45' - Concesso un minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

50' - Recupero super di Luis Alberto che in ripiegamento difensivo, in modo del tutto regolare, soffia la sfera ad Orsolini, giunto in zona tiro.​​​ Abisso è lì e giudica correttamente.

53' - Annullato il gol del Bologna: Denswil insacca dopo la ribattuta di Strakosha, ma la sfera impatta prima sul braccio del difensore rossoblù per poi carambolare sulla testa. Abisso, chiamato all'on-field review, decreta così il calcio di punizione per i biancocelesti.

64' - Giallo per Santander, intervenuto in ritardo su Radu. Protesta il paraguaiano, ma l'ammonizione è giusta.

68' - Altro gol non convalidato al Bologna: Palacio fa la sponda di testa per Tomiyasu che insacca, ma l'argentino era in posizione di offside al momento del lancio. Dopo il silent check, Abisso annulla la rete.

83' - Barrow supera Radu in velocità che lo argina con una spallata irregolare: giallo inevitabile per il romeno.

90ì - Segnalati 5 minuti di extra time.