MOVIOLA - Lazio - Celtic: Stieler, che disastro! Clamoroso il rigore non concesso ai biancocelesti

Direzione di gara molto permissiva ma non certo priva di errori per Tobias Stieler. A condizionare la prestazione del 38enne tedesco è il netto calcio di rigore non concesso alla Lazio su tiro di Immobile nella ripresa. Un episodio decisivo nell'economia della gara e anche di facile interpretazione. Il bilancio con le italiane per il fischietto teutonico si aggiorna così a 4 vittorie e 2 sconfitte.

PRIMO TEMPO

19' - Contatto tra Caicedo e Ajer in area sul passaggio in profondità per l'ecuadoriano: il biancoceleste va a terra ma l'intervento del difensore del Celtic è troppo lieve per la massima punizione.

21' - Intervento deciso di Leiva a centrocampo: Stieler è lì a due passi e concede la punizione senza estrarre cartellini, in perfetta coerenza con il metro di giudizio finora adottato.

27' - Fallo piuttosto evidente su Immobile a centrocampo: questa volta la flessibilità di Stieler è fin troppo esagerata.

42' - E' per Caicedo il primo giallo della gara: l'attaccante biancoceleste entra in evidente ritardo su Christie.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

51' - Ostruzione vistosa di Brown che alza anche il gomito ai danni di Jony: Stieler ci pensa poi estrae soltanto il giallo.

62' - Proteste biancocelesti per una spinta in area di Jullien giudicata però troppo lieve ai danni di Caicedo.

65' - Calcio di rigore nettissimo non concesso alla Lazio! Il tiro di Immobile viene letteralmente parato da Jullien che con il braccio sinistro impatta la sfera: svista grossolana di Stieler! Ricordiamo che nella fase a gironi di Europa League non c'è il Var.

90' - Concessi 5 minuti di extra time.