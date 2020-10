MOVIOLA - Lazio - Inter da saloon, Vidal inganna Guida: severo rosso a Immobile

Il solito Guida fischia tutto a dirigere un Lazio-Inter dal primo tempo lento, macchinoso e dal gioco spezzettato. Il fischietto campano interviene su ogni contatto, in tutt'altra direzione rispetto a Maresca mercoledì sera. Dopo due minuti non ammonisce Skriniar durissimo su Immobile, pestone da dietro e giallo che resta in tasca. Atteggiamento diverso nei confronti di Fares appena entrato (braccio largo su Hakimi) e con Lukaku che colpisce da dietro Bastos. Gioco spezzettato e nervosismo dilagante. Guida si migliora anche nel secondo tempo: intervento da dietro e in ritardo di Vidal su Immobile, col cileno che accende gli animi in polemica con Immobile. Il 17 laziale, rialzandosi, per allontanarlo sfiora il volto dell'ex Barcellona che platealmente richiama l'attenzione dell'arbitro. Guida non ha dubbi ed estrae il rosso per Immobile. Lazio in dieci per una decisione severissima. Gara ufficialmente sfuggita di mano a Guida (se mai ce l'avesse mai avuta in pugno): anche perché le mani volano in ogni zona del campo. Parità numerica in campo ristabilita quando Sensi colpisce al volto Patric: giallo per il laziale e rosso per il neoentrato interista. Le ammonizioni fioccano (otto totali), in una partita che Guida non è mai riuscito a gestire. Voto: 5!