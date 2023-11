RIVIVI DIRETTA - Women, la Lazio cala il poker al Chievo: la vetta è ancora al sicuro

Serie B FEMMINILE | 9ª giornata

Domenica 26 novembre 2023, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-CHIEVO 4-0: 6' Castiello (L), 37' Gomes (L), 44' Mancuso (L), 88' Palombi (L)

Lo scivolone col Cesena è ormai definitivamente alle spalle, la Lazio riparte dalla sfida contro il Chievo. Le biancocelesti hanno calato il poker al Fersini: Castiello ha aperto le danze, seguita da Gomes, Mancuso e Palombi che ha definitivamente chiuso i giochi. Tre punti fondamentali per la squadra di Grassadonia, la marcia verso la promozione riprende a passo veloce e la vetta è ancora al sicuro.

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Gothberg; Castiello (76' Kuenrath) , Eriksen (65' Ferrandi), Goldoni (83' Colombo); Moraca (76' Proietti); Gomes (65' Palombi), Visentin. A disp.: Fierro, Pezzotti, Ferrandi, Kuenrath, Colombo, Falloni, Varriale, Proietti, Palombi. All.: Gianluca Grassadonia

CHIEVO (4-3-3): Polonio; Pizzolato, Congia (71' Pasquali), Micciarelli, Crespi (82' Montemezzo); Marengoni (57' Begal), Ketis, Saggion; Bercelli (57' Toomey), Picchi, Zannini (71' Merli). A disp.: Butte, Merli, Landa, Poli, Montemezzo, Begal, Peddio, Pasquali, Toomey. All.: Fabio Ulderici

Arbitro: Davide Galiffi (sez. Alghero)

Assistenti: Mauro Ignazio Cordeddu e Gabriele Federico.

Ammonite: 16' Moraca (L), 24' Gomes (L), 54' Congia (C), 60' Micciarelli (C), 65' Castiello (L), 69' Begal (C), 80' Pizzolato (C)

Espulse: //

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: finisce la gara al Fersini!

90' Comunicato il recupero: ci saranno ancora 3 minuti di gioco.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ferrandi smista per Pittaccio che cambia per Gothberg. Chiude bene il Chievo che prova a andarsene con Toomey fermata da Kuenrath che trova Palombi. Situazione facile per il numero dieci biancoceleste che la insacca senza troppe difficoltà alle spalle di Polonio.

85' Ripartenza del Chievo bloccata da Pittaccio che gudagna anche una rimessa con le mani.

83' Sostituzione Lazio: esce Goldoni, entra Colombo.

82' Cambio in casa Chievo: fuori Crespi, dentro Montemezzo.

80' Ammonita Pizzolato.

78' Ferrandi mette ordine a favore di Mancuso, poi Pittaccio per Proietti che però non trova la porta.

76' Sostituzione Lazio: Kuenrath e Proietti per Castiello e Moraca.

71' Cambia ancora il Chievo: escono Congia e Zannini, entrano Pasquali e Merli.

69' Ammonita Begal.

65' Doppio cambio per Grassadonia: fuori Gomes e Eriksen, dentro Palombi e Ferrandi.

65' Ammonita Castiello per un intervento ai danni di Crespi.

60' Altro giallo per le avversarie: ammonita Micciarelli per un fallo su Gomes.

58' Ancora Moraca dalla bandierina che calcia forte, ci arriva Goldoni ma Polonio esce sicura.

57' Sostituzione Chievo: fuori Bercelli e Marengoni, dentro Toomey e Begal

54' Primo giallo per il Chievo: ammonita Congia per aver commesso un intervento duro su Pittaccio.

50' Secondo rosso per la panchina del Chievo.

47' Resta a terra Gomes, dolorante al polso, dopo uno scontro. Secondo l'arbitro però non ci sono gli estremi per un giallo e lascia proseguire il gioco.

46' Fischia l'arbitro: riprende il match al Fersini.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo al Fersini

45' Comunicato in questo momento l'extra time: saranno 2 i minuti di recupero.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Mancuso cala il tris dopo una serie di batti e ribatti in area avversaria.

41' Cartellino rosso diretto alla panchina del Chievo.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Gothberg cerca di guadagnare campo e si addentra in area avversaria, arriva Goldoni in aiuto che tenta la conclusione ma trova Polonio. La palla però resta in gioco, ma c'è Gomes che la insacca in rete.

32' Momento di pressione del Chievo che guadagna ancora un calcio d'angolo. Saggion sul pallone, mette al centro ma di testa ci arriva Goldoni.

28' Calcio d'angolo per le gialloblu: dalla bandierina Saggion che scambia corto con una compagna. Il Chievo prova a entrare in area, ma Moraca respinge tutto.

25' Dagli sviluppi di un calcio d'angolo: Moraca mette la palla sul primo palo, interviene Castiello che tenta il pallonetto, ma si scontra con Saggion. Entrambe finiscono a terra, l'arbitro concede il vantaggio ma poi è costretto a fermare il gioco.

24' Ammonita Gomes per un fallo di reazione.

22' Chievo in avanti con Bercelli, ma Goldoni chiude bene e la squadra ospite guadagna una rimessa laterale.

17' Fallo di Gomes, il Chievo guadagna un altro calcio di punizione. Pizzolato sul pallone, prende la ricorsa e calcia forte, ma Castiello respinge senza problemi.

16' Primo giallo del match: ammonita Moraca per un fallo commesso ai danni di Ketis.

11' Calcio d'angolo per la Lazio, va Moraca dalla bandierina: tiro cross che però Polonio riesce a bloccare.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Castiello sblocca il risultato, grazie a un assist di Visentin,e porta in vantaggio le biancocelesti.

4' Gomes scambia con Moraca, poi Goldoni in area di rigore. Visentin va in aiuto, ma si scontra con un'avversaria e resta a terra. Per l'arbitro no c'è contatto.

2' Primo squillo da parte della formazione biancoceleste con Castiello.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match tra Lazio Women e Chievo.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Chievo, gara valida per la nona giornata di Serie B. Le biancocelesti sono a caccia del riscatto, dopo la battuta d’arresto dovuta alla sconfitta subita col Cesena. Dovranno superare l’esame con le gialloblu, reduci da un pareggio, per restare in vetta e proseguire la marcia verso la promozione.