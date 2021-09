RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Muriqi: "Pronto per dare mio contributo. Istanbul..."

Vigilia di Galatasaray - Lazio, esordio di Europa League edizione 2021-22. Vicino al tecnico Maurizio Sarri in sala stampa è presente Vedat Muriqi: partita speciale per l'attaccante biancoceleste che da ex Fenerbahce attende la partita quasi come un derby personale. Le sue parole: "Istanbul è una bella città ed è un piacere tornare qui. Sono un attaccante e voglio segnare, sono pronto per fare ciò che devo. Nella prima stagione con la Lazio mi sono presentato con il Covid ed, inoltre, ero reduce da un campionato di livello più basso. Sto lavorando per mettermi sullo stesso piano dei miei compagni, è difficile diventare titolare in una squadra che gioca insieme da cinque anni. Sono pronto per dare il mio contributo, poi deciderà il mister".

Pubblicato il 15/09 alle 19.30