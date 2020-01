Veron: "Scudetto? La Lazio può lottare fino alla fine. Inzaghi e Correa..."

Lazio e Inter insidiano il trono della Juventus. Questo è quanto ha detto il campionato in chiusura di 2019, tesi avvalorata dalla finale di Supercoppa a Riyad dove i biancocelesti hanno battuto i bianconeri. Una delle cose che legano la squadra di Inzaghi con quella di Conte è Juan Sebastian Veron, ex stella di entrambi i club. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'argentino vede sempre in vantaggio la Juventus per la corsa allo Scudetto, anche se Lazio e Inter possono reggere fino alla fine a patto che non sbaglino nulla.

INZAGHI - Secondo Veron la Lazio ha il vantaggio di aver mantenuto intatto il cuore della rosa e inoltre: "Simone Inzaghi è ormai un top tecnico". La Brujita non si aspettava un futuro simile per l'ex compagno, ma la maturazione è diversa da persona a persona e quella di Inzaghi dipende dallo studio, non dall'improvvisazione.

CORREA - Veron descrive il Tucu come un ragazzo partito dalla provincia, con tanta voglia di imparare, in grado di prendersi lo schiaffo e la carezza, a cui non pesa la responsabilità. "Da ragazzino si fermava in campo con me e mi chiedeva di spiegargli i calci di punizione, gli ho insegnato come mettere il piede e il corpo". Un po' quello che Mihajlovic fece con lui.

MIHAJLOVIC - Sinisa è come un fratello per l'argentino. La carriera in Italia è iniziata e finita insieme all'attuale tecnico del Bologna. Quando Veron ha saputo della malattia ha voluto scrivere un messaggio a Mihajlovic e la risposta non si è fatta attendere: "Grazie, ti voglio bene. Tanto vinco io". Quanto alle punizioni Veron si allenava con il serbo, che piazzava le sagome della barriera a 7 metri.

