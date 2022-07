AURONZO GIORNO 2 - Lazio, nuova giornata di lavoro: portieri in campo

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - I primi a fare il loro ingresso in campo sono i tre portieri. Alia, Adamonis e Furlanetto pronti per il riscaldamento con lo staff.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 - E' quasi tutto pronto per l'allenamento mattutino sotto le Tre Cime di Lavaredo. Palloni sul prato e conisistemati nelcampetto adiacente. Si prevede un'altra seduta atletica e tattica.

AURONZO - Secondo giorno di allenamenti per la Lazio. L'arrivo allo Zandegiacomo è previsto per le 9:30, poi scatterà la consueta seduta mattutina, incentrata principalmente sulla parte atletica e sui movimenti di reparto. Atteso nel pomeriggio Patric, che stamattina era in Paideia per le visite di idoneità sportiva. Ancora attesa per Marcos Antonio e Mario Gila.