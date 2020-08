AURONZO GIORNO 7 - Lazio, lavoro in palestra. Strakosha si allena e va via

DIRETTA LIVE - PREMERE F5 PER AGGIORNARE

10.20 - Mentre la squadra è al lavoro in palestra, Strakosha si è cambiato. Tare assiste all'allenamento

10.00 - I portieri sono in campo. Reina, Adamonis e Alia hanno inziiato la loro fase di riscaldamento con prese alte e basse

9.52 - Simone Inzaghi è a colloquio con il suo staff mentre Grigioni e Zappalà sistemano KeeperDummy e palloni per l'allenamento dei portieri restanti

AURONZO DI CADORE - Settimo giorno di allenamento per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il cielo resta nuvoloso, ma la pioggia sembra aver dato una tregua al ritiro biancoceleste consentendo alla squadra di tornare a lavorare sul campo. Strakosha, in solitaria, ha lavorato con Grigioni un'ora prima del resto della squadra vista poi la partenza programmata per gli impegni nazionali.