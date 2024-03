Bilancio Lazio, seconda semestrale 2023: tutte le cifre di acquisti e cessioni

La Lazio ha pubblicato la seconda semestrale del 2023 che ha anche fatto chiarezza sulle cifre spese e incassate dal club durante il calciomercato estivo. Si parte dalle cessioni definitive. Tra queste c'è anche quella di Maximiano all'Almeria che si è trasferito in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni che potrebbe essere già scattate vista la scelta di inserire il portoghese tra le cessioni definitive. Il totale dell'affare è di 8,110 milioni con una plusvalenza di 107mila euro. Milinkovic Savic, invece, si è trasferito all'Al Hilal per 39,710 milioni con 38,982 milioni di plusvalenza. Ovviamente queste cifre sono quelle momentanee che potrebbero anche salire in caso di ulteriori bonus inseriti nei singoli accordi. Il totale è di 47,820 milioni.

Capitolo acquisti

Non sono presenti Sepe, Rovella, Pellegrini e Guendouzi che stanno giocando questa stagione in prestito in biancoceleste. Ci sono invece gli altri quattro arrivati in estate. Si parte da Christos Mandas costato 951mila euro con un contratto di cinque anni. Stessa durata anche per Taty Castellanos che è arrivato dal New York City ed è costato 14,244 milioni di euro. Gustav Isaksen, invece, è stato pagato 11,462 milioni di euro. Ufficiali anche le cifre e la durata contrattuale di Daichi Kamada. Il giapponese è arrivato dopo essersi svincolato dall'Eintracht Francoforte, ma è costato 1,5 milioni di euro di commissioni. Il nipponico ha firmato per un solo anno e il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche in questo caso, ovviamente, queste cifre sono quelle momentanee che potrebbero anche salire in caso di ulteriori bonus inseriti nei singoli accordi. Il totale speso è di 28,157 milioni.