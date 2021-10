Bologna-Lazio, Acerbi si scusa: “Ho fatto due cazzate” - FOTO

Dopo la pessima prestazione di Bologna, Francesco Acerbi si scusa sui social. Il difensore biancoceleste ha rimediato il cartellino rosso per proteste nel corso del secondo tempo del match e, mentre si dirigeva negli spogliatoi, ha rivolto un brutto gesto ai presenti al Dall'Ara. Il numero 33, tramite il suo profilo Instagram, ha scritto: "Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene". L'ex Sassuolo è prontamente tornato sui suoi passi ma resta la brutta sbavatura sulla sua domenica. Il Leone non ci sarà per la prossima giornata di campionato della Lazio dopo la sosta contro l'Inter, in programma sabato 16 ottobre alle 18 allo Stadio Olimpico.