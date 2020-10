Bruges - Lazio, i bookmakers eliminano le quote del match

Colpo di scena per quanto riguarda il match tra Bruges e Lazio, valido per la seconda giornata di Champions League. I bookmakers dei principali siti di scommesse sportive hanno eliminato le quote del match in programma per domani ore 21. Le tante assenze nella rifinitura in casa Lazio hanno fatto emergere più di un sospetto, quindi, almeno per il momento, non sarà possibile scommettere sulla gara.