Cagliari - Lazio, F. Anderson: "Sarri mi dà fiducia. Champions? Da ora sono tutte finali"

Un tondo 3-0 per la Lazio che in terra sarra torna alla vittoria con un'altra prestazione convincente. Tra i migliori un ritrovato Felipe Anderson, autore di un gol e un assist, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso la sua soddisfazione: "Eravamo delusi per gli ultimi risultati, però anche consapevoli che continuando a giocare così i risultati sarebbero arrivati. Oggi siamo felici per aver portato a casa tre punti importantissimi".

GIOCARE SENZA LE COPPE - "Abbiamo più tempo per lavorare nei dettagli e per riposare, arriviamo più freschi alle partite. Sappiamo però che in Europa è così, dobbiamo essere sempre pronti ad affrontare le gare ogni tre giorni".

IL GOL - "Ce ne sono un po' di gol che ho realizzato in carriera che mi piacciono. Oggi mi sentivo bene, i palloni arrivavano al punto giusto. Sono contento per aver aiutato la squadra".

CHAMPIONS - "Sappiamo di esser forti ed oggi abbiamo dimostrato solidità che è una caratteristica di una squadra che lotta per la Champions. Da oggi sono tutte finali".

Subito dopo, Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Dazn: "È sempre bello segnare gol, ma segnare così con un dribblig è ancora meglio. Non mi piace particolarmente il Carnevale, ma è stato bello vincere 3-0 questa sera, importante per la fiducia della squadra. Da 4/5 partite abbiamo grande solidità, questo ci dà fiducia prima di entrare in campo prima di giocare con chiunque, in casa o fuori casa. Nelle ultime partite stiamo dimostrando maturità, i risultati arriveranno sicuramente. Quanto credete all'Europa e all'Europa che conta? Sapevamo che la strada sarebbe stata lunga per entrare nel modo del mister, adesso stiamo giocando come vuole lui, la solidità difensiva che stiamo avendo. E questa è la caratteristica di una squadra che vuole stare lassù in classifica. Ogni partita come una finale per lottare per tutto. Rapporto col mister? L'ho sempre stimato, mi dà fiducia. Io devo dare tanto per la Lazio, per la squadra, per tutti coloro che hanno creduto in me. Lavoro sodo per ogni partita, ogni calciatore vuole essere stimato dall'allenatore".