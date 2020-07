Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Lazio vicinissima a Franco Vazquez

Il primo colpo per la Lazio della prossima stagione arriva direttamente dalla Spagna e si chiama Franco Vazquez. Come riportano alcuni siti iberici infatti pare che l’accordo sia stato già trovato tra il Siviglia e la Lazio. La cifra del trasferimento si aggira attorno agli 8 milioni di euro più bonus, il contratto sarebbe invece fino al 2024. Il calciatore dopo quattro anni nella Liga spagnola con il Siviglia potrebbe quindi tornare in Serie A.