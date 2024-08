Calciomercato | La Lazio non molla Folorunsho: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il campionato è iniziato ma in casa Lazio il mercato non si è ancora chiuso in modo definitivo. Rimane, infatti, l'ultimo tassello su cui la società sta lavorando che si chiama Michael Folorunsho. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il presidente Lotito e il ds Fabiani stanno trattando la questione con cautela e se si deciderà di affondare il colpo sarà senza ombra di dubbio nei giorni finali di mercato.

Il profilo è senza dubbio interessante: è cresciuto nel vivaio della Lazio, Baroni lo conosce molto bene. Molto dipenderà anche dalle condizioni che detterà il presidente del Napoli De Laurentiis che chiede 12 milioni per il cartellino del giocatore anche se la Lazio opterebbe per il prestito biennale con obbligo di riscatto. I colloqui con Giuffredi, agente del giocatore, hanno aperto la strada ma ora è il presidente biancoceleste a dover avviare i contatti con il Napoli.