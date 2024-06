Calciomercato Lazio | A un passo un talento del Barcellona: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Prospettive presenti, ma anche future. La Lazio si guarda intorno anche a caccia di giovani talenti che possano consegnare nelle mani della società un futuro roseo in cui sperare.Per questo negli scorsi giorni erano circolati nomi come quelli di Rafa Obrador, terzino sinistro ventenne del Real Castilla, o Thiago Romano, classe 2006, ala sinistra del Paok Salonicco, ma anche Hafiz Ibrahim, classe 2005, centravanti nigeriano dell’Ojodu. Profili ottimi in prospettiva, esattamente come quello di Cristobal Muñoz Lopez. Nato nel 2005, è uno dei prodotti della cantera del Barcellona. Di ruolo trequartista, il 30 giugno si svincolerà dal club blaugrana e sarebbe molto vicino a diventare il prossimo rinforzo della società biancoceleste. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse settimane la Lazio ha contattato la famiglia, avrebbe ottenuto l'ok dei giocatori e del ragazzo, sbaragliando anche la concorrenza del Lecce di Corvino e dell'Almeria. Per lui la prossima stagione c'è in caldo un posto anche in Prima Squadra. Partirà per Auronzo di Cadore con Baroni, poi verrà aggregato anche al gruppo di Sanderra, facendo la spola. Dal prossimo anno, d'altronde, cambieranno anche le regole in Primavera che diventerà campionato U-20 - non più U-19 - e quindi aperto anche ai 2005. 'Cristo', come viene accorciato il suo nome dietro la maglia, avrà l'occasione di confermare con l'aquila sul petto quanto di buono fatto al Barça, pronto a conquistarsi l'occasione per diventare idolo allo Stadio Olimpico.