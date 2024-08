Calciomercato Lazio | Alcaraz-Flamengo ai dettagli. E da Formello...

Il centrocampista argentino è vicino a vestire la maglia del club di Rio de Janeiro. Operazione vicina alla chiusura, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Un tentativo estremo per Carlos Alcaraz, difficile (quasi impossibile) che vada in porto. La Lazio ha provato a inserisi tra Southampton e Flamengo, un tentativo iniziato ieri, proseguito in mattinata, ma che al momento non ha fatto breccia. Il Southampton ha l'accordo totale con il Flamengo, cessione a titolo definitivo per 17 milioni di euro, senza contropartite tecniche e dunque gli inglesi si sentono in una posizione di forza: chiunque voglia Alcaraz deve almeno pareggiare l'offerta brasiliana, senza proporre prestiti e altre formule, a meno che non garantisca l'obbligo di riscatto, per il 2025, ma a cifre ancora più alte, quindi almeno a 20 milioni di euro. Uno scenario che dunque sembra tagliare fuori definitivamente la Lazio. Il Flamengo è allo scambio di documenti con il Southampton e conta di ottenere la firma di Alcaraz nelle prossime 48 ore, al massimo nella giornata di mercoledì, con un primo round di visite mediche che verrà effettuato in Inghilterra, prima della partenza per Rio de Janeiro. Alcaraz, dunque, è vicinissimo al Flamengo che ha convinto il giocatore con un ingaggio molto alto, superiore ai 2 milioni netti a stagione. Vero che il mercato è fluido, riserva sorprese e che finché non c'è il nero su bianco può accadere anche l'impensabile, ma il Flamengo è davvero a un passo dal traguardo.

