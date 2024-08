Calciomercato Lazio | Basic e Cataldi verso la Liga? Cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alle prese con il mercato in uscita. Dopo l'addio di Fares, restano ancora da sistemare Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson. Il croato è stato accostato a più riprese all'Espanyol e anche altri club iberici sarebbero sulle sue tracce. L'ivoriano vorrebbe tornare al Monza e, per il momento, ha respinto le altre offerte. Per l'italo-brasiliano, dopo il sondaggio della Salernitana, per ora non ci sono proposte. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, attenzione a centrocampo dove sembra mancare un regista. Cataldi, che avrebbe le caratteristiche giuste per il gioco di Baroni, sembra fuori dal progetto, a meno che non arrivi una riconciliazione dopo il gong di mercato. Secondo il quotidiano romano, l'agente Riso avrebbe offerto il suo assistito a Cagliari, Como, Torino e ora anche al Monza, ma Danilo ha altri tre anni di contratto, non vuole rinunciare a 1,5 milioni più bonus né spostarsi da Formello. Si sta muovendo qualcosa però dall'estero, in particolare dalla Liga. Una situazione che va monitorata nelle ultime ore del mercato.