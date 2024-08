Lazio - Cataldi, c'è distanza: il giocatore ha chiarito la posizione e il club...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un’estate tormentata quella che ha vissuto Danilo Cataldi, ma nonostante tutto la partenza non sembra essere nei suoi piani. Con l’addio di Immobile si pensava che la fascia da capitano andasse a lui, ma si è visto sorpassare da Zaccagni e poi costretto alla panchina per lasciare spazio a Rovella e Vecino. Baroni lo aveva rassicurato dopo l’amichevole col Frosinone, ma la realtà è che i due colleghi lo distanziano nelle gerarchie. Il biancoceleste è sempre stato in uscita per la società e, riporta Il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato è possibile che il club torni a proporgli soluzioni di cessioni pur sapendo la sua volontà. Solo un’offerta di valore, ha chiarito il romano, lo spingerebbe a lasciare la Capitale.

Il tecnico gradirebbe un regista, ma prima è necessario che si liberi un posto nel reparto. L'uruguaiano resta in bilico e l’alto indiziato è il numero 32. Il suo nome è finito in orbita Fiorentina, ma da Firenze hanno smentito. Era stato proposto al Monza con insuccesso e anche al Torino, mentre il Como si era informato. Il centrocampista però prosegue con la sua idea, conscio che lo spazio a disposizione è notevolmente ridotto e che risalire le gerarchie non sarà certo una cosa semplice.

