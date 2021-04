Calciomercato Lazio - Borré, dall'Argentina sicuri: "Aspetta la chiamata dei biancocelesti"

Santos Borré non andrà al Gremio. La società brasiliana si è ritirata, colpa dell'indecisione del calciatore colombiano che alla fine ha fatto spazientire il club che ha mollato la presa. L'attaccante del River Plate ha molte offerte dall'Europa e non solo e tra queste, sottotraccia, c'è anche l'interesse della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei i biancocelesti avrebbero già avuto alcuni contatti con i suoi manager: Borré sarebbe il profilo perfetto per il progetto di ringiovanimento della rosa che vuole operare la Lazio nella prossima stagione. Ha 25 anni e con i Millionarios ha già segnato 51 reti in 133 presenze fornendo anche 16 assist. Il suo contratto è in scadenza e giocare in Europa e in Serie A potrebbe essere una chance importantissima per la sua carriera. Borré attende la chiamata dei biancocelesti queste le voci insistenti che arrivano direttamente da Buenos Aires.

