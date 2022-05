Calciomercato Lazio, Bourigeaud in pole: la situazione

Sarà una sessione di mercato impegnativa quella che aprirà i battenti a luglio in casa Lazio. Tra giocatori in partenza e qualche cessione il patron Lotito e il ds Tare dovranno compiere una piccola rivoluzione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei tra i nomi più accreditati c'è quello di Bourigeaud: l'ala in forze al Rennes è più di un'idea per i biancocelesti.

Il suo contratto scadrà il prossimo anno e il club francese rischia di svenderlo per non perderlo a zero, il cartellino è valutato 15 milioni ma può arrivare alla metà. Il francese gradirebbe la Lazio come destinazione ma bisogna comunque fare attenzione alla concorrenza.

Non è ancora chiuso neanche il capitolo Romagnoli. La trattativa vive una fase di stallo: la Lazio aveva avanzato una proposta di 2,5 milioni più bonus, il calciatore ne chiedeva 3,3. Con un piccolo rilancio, arrivando quindi a 3 milioni più bonus si può ritentare la chiusura dell'operazione. Per la difesa rimane valido anche il nome di Casale del Verona, cercato nel mercato di gennaio.

Discorso diverso invece quel che riguarda Patric: lo spagnolo sembrava ad un passo dalla cessione ma ora potrebbe rinnovare per altri quattro anni. Il difensore è seguito da Enzo Raiola, che segue anche Romagnoli, e a breve ci sarà un altro incontro.

A centrocampo, per sostituire Leiva in scadenza e Milinkovic se partirà i nomi sono quelli di Grillitsch dell’Hoffenheim, che lascerà il club a zero a giungo, e quello di Loftus-Cheek che però ha costi proibitivi per la Lazio e soprattutto potrebbe rimanere al Chelsea. Per la porta la preferenza di Maurizio Sarri è Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta ma c'è anche Sergio Rico che la società avrebbe in pugno.