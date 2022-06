Calciomercato Lazio, Cancellieri apripista per Casale: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'asse tra Lazio ed Hellas Verona è saldissimo. L'operazione Matteo Cancellieri ha rafforzato i già ottimi rapporti tra i due presidenti Claudio Lotito e Maurizio Setti. E l'esterno d'attacco classe 2002 non sarà l'unico calciatore a percorrere la rotta che porta dall'Arena al Colosseo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il prossimo indiziato è Nicolò Casale, obiettivo dei biancocelesti fin dallo scorso calciomercato di gennaio e prima scelta di Maurizio Sarri per il centro-destra in difesa.

INTRECCIO CON GILA E VAVRO - Nei giorni scorsi la Lazio ha quasi chiuso la trattativa con il Real Madrid per il difensore Mario Gila. Il classe 2000 sembrava ormai prossimo a sbarcare nella Capitale, ma dopo l'operazione Cancellieri è stato messo in stand-by. Il Verona aveva bisogno di chiudere un'operazione entro il 30 giugno per motivi di bilancio, così la Lazio è arrivata in soccorso portando a casa un talento purissimo: le due società inoltre hanno condiviso una strategia che riguarda anche Nicolò Casale e Ivan Ilic. Il futuro biancoceleste del serbo è legato all'uscita di Luis Alberto direzione Siviglia, mentre il difensore classe '98 deve aspettare la cessione al Copenaghen di Denis Vavro. Appena lo slovacco sarà ufficialmente un giocatore del club danese la Lazio potrà consegnare a Sarri il primo acquisto della nuova difesa.

