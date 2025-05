Calciomercato Lazio | Cancellieri, il Parma pensa al riscatto: cifre e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A è terminato, l'appuntamento è alla prossima stagione quando si ripartirà da zero, con nuovi obiettivi, rose ritoccate e con la voglia di iniziare nel migliore dei modi per dar gioia e speranza ai propri tifosi. Sentimenti che nella serata di domenica hanno provato sicuramente i tifosi del Parma che, sotto per 2-0 all'intervallo, nella ripresa hanno rimontato la squadra di Gasperini mettendo al sicuro la loro permanenza in Serie A. Un obiettivo raggiunto dalla squadra di Chivu senza troppe pene, nonostante per la salvezza matematica abbiano dovuto aspettare l'ultima giornata.

CANCELLIERI PUNTO FERMO DEL PARMA - Ora anche in casa Parma sarà il tempo delle valutazioni. Il tecnico si è guadagnato sul campo la conferma, subentrando nel migliore dei modi a Fabio Pecchia e rialzando il club emiliano. Dal suo futuro passerà anche quello di molti calciatori, tra i quali rientra anche Matteo Cancellieri. L'esterno di proprietà della Lazio, in estate si era trasferito al Parma in prestito con diritto di riscatto. Nell'arco di questa stagione ha giocato 27 partite (19 da titolare), segnando 3 gol prima di fermarsi per un infortunio che lo ha tenuto fuori da metà marzo fino alla partita, l'ultima, contro l'Atalanta quando è tornato in campo per poco meno di 10'.

IL PARMA RIFLETTE - Il suo futuro potrebbe essere ancora a Parma. Questa stagione, dopo aver fatto bene a Empoli l'anno prima, è servita per confermarsi a ottimi livelli e mettersi in mostra agli occhi dei due tecnici e della società. Sia Pecchia, sia Chivu (seppur per solo nelle tre partite prima dell'infortunio) lo hanno sempre visto come un titolare di questa rosa, un elemento importante per raggiungere la salvezza. A far sorgere qualche dubbio, però, è la cifra del riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro. Per il Parma sarebbe un investimento non da poco, ma che potrebbe valere per assicurarsi a titolo definitivo dalla Lazio le prestazioni di un calciatore giovane e con ancora margini di miglioramento.

