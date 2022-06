Calciomercato Lazio, Carnesecchi potrebbe arrivare in prestito: la trattativa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Carnesecchi è la prima scelta della Lazio per la porta. Dopo l'addio di Strakosha, Tare e Lotito stanno cercando un profilo giovane, ma allo stesso tempo pronto. Il portiere che ha portato la Cremonese in Serie A, di proprietà dell'Atalanta, rappresenta la migliore situazione. C'è da trattare con i bergamaschi per il prezzo: secondo la rassegna stampa di Radiosei la richiesta è ferma a 15 milioni, troppo per i biancocelesti (considerato anche che il Milan ha preso Maignan a 14). La volontà del classe 2000 è quella di raggiungere Sarri a Formello: non vuole fare il secondo di Musso e la Lazio gli darebbe grande visibilità. Una strada percorribile è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto per arrivare a 10/12 milioni. Da concordare la durata: dall’1 luglio le cessioni temporanee possono avere solo durata annuale. In settimana le parti si dovrebbero incontrare per sbloccare la trattativa.

LE ALTERNATIVE - Se Carnesecchi non dovesse arrivare, valide alternative sono da prendere in cosiderazione. Su tutti Vicario e Maximiano. Sull'estremo difensore dell'Empoli (Corsi ha deciso di riscattarlo) ci sono gli occhi di Fiorentina e Napoli. Il portoghese, seguito da Mendes, è retrocesso con il Granada, ma ha giocato una stagione ad altissimi livelli.