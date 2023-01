Calciomercato Lazio, cercasi offerte per Fares: la mossa di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Prosegue il lavoro della Lazio sul mercato, non solo sulle entrate. Ormai è pacifico che per acquistare bisogna vendere, è l’unico modo per togliere il paletto dell’indice di liquidità. La società sta studiando un piano che le consenta di piazzare Fares, come accaduto per Kamenovic allo Sparta Praga. Al momento però, nessuna offerta ufficiale per l’algerino è stata fatta recapitare a Formello, ma la mossa di Lotito potrebbe essere un segnale per incentivare le eventuali pretendenti. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il terzino è tornato a disposizione di Sarri mettendosi definitivamente alle spalle l’infortunio subito a dicembre. Il suo ritorno e la conseguente convocazione per la sfida col Sassuolo, sono un cenno per il mercato. La speranza è che il patron possa ricevere chiamate ufficiali.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE