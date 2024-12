Calciomercato Lazio | Da Basic a Castrovilli: ecco la situazione in uscita

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Occhio alle uscite, potrebbero riservare sorprese. La Lazio ha piazzato Akpa-Akpro, andrà al Monza in prestito fino a giugno, poi il suo contratto con il club romano scadrà e l'ivoriano sarà libero di accasarsi dove vorrà. Addio in prestito sì, ma di fatto definitivo. Sulla lista di sbarco c'è anche Toma Basic che non rientra nei piani della società: il croato in estate era stato cercato da diversi club come Trabzonspor, Hajduk Spalato, ma anche Verona ed Empoli, ma non s'era mai trovata la quadratura del cerchio per una sua cessione. L'ex Bordeaux ha un contratto fino al 2026, fu un acquisto di Tare, venne messo sotto contratto per cinque anni nell'estate del 2021. Arrivò per circa 7 milioni di euro. Basic guadagna circa 1,4 milioni a stagione, è un ingaggio pesante, non tutti possono aprire a una cifra del genere. Il Verona è tornato a informarsi, l'Empoli non ancora. Ci potrebbero essere soluzioni all'estero, tra Turchia, Francia e Spagna. S'era vociferato anche di un possibile inserimento nella trattativa col Reims per Atangana, una voce che non ha trovato riscontri finora. Ma chissà, nessuno scenario nel mercato può essere escluso.

HYSAJ - Cedere anche Basic permetterebbe alla Lazio di allentare i cordoni della borsa e quindi di investire risorse maggiori nella caccia a un nuovo centrocampista. Più complessa la situazione legata a Hysaj. L'albanese è stato grande protagonista in Coppa Italia, ma è fuori lista in campionato. L'agente, Mario Giuffredi, è a caccia di una soluzione per il suo assistito che però ha uno stipendio monstre, da oltre 2,5 milioni annui. Aspetto che finora ha frenato ogni discorso con i club interessati. Hysaj potrebbe però anche tornare in lista Serie A, qualora uscisse Castrovilli e la Lazio in mediana andasse su giocatori Under 22 o cresciuti nel vivaio (nello specifico Folorunhso, pista a oggi non troppo battuta). Si vedrà, anche se l'addio rimane la soluzione più gettonata.

CASTROVILLI - A proposito di Castrovilli: l'ex Fiorentina non ha chiesto la cessione, ma non chiude a un addio. Se trovasse una soluzione interessante per guadagnare minutaggio e continuità potrebbe anche decidere di lasciare la Lazio. Nonostante l'infortunio di Vecino, infatti, Castrovilli fatica a trovare spazio e dal ritorno dall'operazione al menisco ha messo insieme solo 9' contro l'Inter, rimanendo in panchina contro Napoli e Lecce. Per il classe '97 c'è stato un timido sondaggio dell'Udinese, va segnalato anche l'interesse di Genoa e Torino, tutti club che penserebbero a Castrovilli qualora rescindesse con la Lazio, non dovendo quindi pagare il cartellino e potendo ridiscutere i termini contrattuali con il centrocampista e il suo entourage. Novità su questo fronte sono attese nei prossimi giorni, quando ci sarà un confronto tra i dirigenti laziali e gli agenti del giocatore. Se Castrovilli lasciasse la Lazio dopo appena sei mesi, allora occhio al doppio colpo a centrocampo. Uno scenario che finora a Formello escludono, ma se capitasse un'occasione…