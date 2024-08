Calciomercato Lazio | Da Cherki a Diao: tutti i nomi per l'esterno

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Prima le uscite, poi eventuali entrate, con particolare attenzione sull'esterno. Questo il diktat della Lazio, anche se in questi giorni non hanno cessato di circolare nuovi profili. Oltre al fattore uscite, c'è anche il tema degli over 22 davanti a cui Lotito e Fabiani devono puntare a liberare un posto per poter inserirne uno, altrimenti dovranno puntare per forza sugli under 22 che in campionato sono illimitati. Ecco perché Laurienté - giocatore con cui si ha un accordo per 1,5 milioni di euro a stagione - potrebbe arrivare solo con un taglio.

Tra le alternative c'è Vitor Roque, classe 2005, tesserabile in campionato senza limitazioni, non in Europa per cui nella lista Uefa gli under 22 entrano nei 17 posti “liberi”. Oltre al nome del brasiliano sono spuntati anche quelli di Fernandez-Pardo del Gent, di Antonio Nusa del Bruges, di Wesley del Cortinthians, di Assane Diao del Betis, tutti 2005.

Come riporta il Corriere dello Sport, nel contratto di Assane Diao c'è una clausola di 30 milioni e secondo alcune fonti spagnoli, il Betis potrebbe cederlo per 18 milioni. A questi si aggiunge anche Rayan Cherki del Lione, classe 2003, trequartista e ala, è in scadenza nel 2025, è valutato 20 milioni, i francesi potrebbero abbassare il prezzo nel rush finale. In uscita c’è Hysaj, in bilico Cataldi. E ancora, restano da piazzare gli esuberi Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson. Chissà quali colpi riserverà quest'ultimo mese di calciomercato.