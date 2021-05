Calciomercato Lazio, da Mihajlovic a Sarri: tutti i nomi per il dopo Inzaghi

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l'addio di Simone Inzaghi alla Lazio. Quando sembrava aver trovato l'accordo definitivo con la società per il rinnovo, l'ormai ex tecnico biancoceleste ci ha ripensato e ha scelto il progetto Inter. Il club capitolino deve rimboccarsi le maniche e Lotito ha già pronta una lunga lista di nomi per il dopo Inzaghi. Sono davvero tantissimi gli allenatori accostati alla Lazio in questo periodo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la dirigenza biancoceleste ha aperto il casting per la nuova guida tecnica.

AVANTI UN ALTRO - Uno dei preferiti di Lotito è Sinisa Mihajlovic. Il serbo, che tornerebbe alla Lazio dopo l'esperienza da giocatore, incontrerà i dirigenti del Bologna nella giornata di martedì per decidere il suo futuro. La Lazio resta in attesa di buone notizie. Nella giornata di ieri, si è parlato anche di incontri con l'ex Napoli e Juve Maurizio Sarri (gestito da Radamani) e con Espirito Santo (attuale allenatore del Wolverhampton gestito da Mendes). Un nome caldo nelle ultime ore è quello di Vincenzo Italiano, reduce da una quasi miracolosa salvezza con lo Spezia. Anche lui dovrà incontrare la nuova dirigenza per fare chiarezza sulla prossima stagione. Nel taccuino del presidente ci sono, un po' indietro rispetto agli altri, anche Walter Mazzarri, specializzato nella difesa a 3, e Andrea Pirlo, esonerato dopo una sola stagione dalla Juventus che ha ufficializzato il ritorno di Allegri. Dall'estero resta uno spiraglio per un possibile mister X, colpo a sorpresa in giro per l'Europa. Tra gli allenatori disponili ci sono Villas-Boas, Benitez, Löw, Conceicao e Van den Brom.